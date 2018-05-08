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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:41 م

وزير العدل الكويتي يصل القاهرة

مطار القاهرة
مطار القاهرة
محمود السعدى
dostor.org/2162469

وصل إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم، وزير العدل والأوقاف والشئون الإسلامية الكويتى فهد العفاسى، للمشاركة فى أعمال الاجتماع الـ62 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب، بحضور وزارء العدل العرب.

ويعقد بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، صباح غدا الأربعاء، أعمال الاجتماع الثانى والستين للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المستشار الدكتور فهد محمد العفاسي وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت، ونائب رئيس المكتب التنفيذى، ووزراء العدل بكل من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية التونسية، ودولة قطر، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية العراق، ودولة الكويت.

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