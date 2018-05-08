سام البيشي لـ«الدستور»: فساتين الزفاف المنفوشة موضة 2018

هو خريج «كمبيوتر ساينس» دراسته ليست لها علاقة بتصميم الأزياء لا من قريب ولا من بعيد، فمنذ صغره عشق الرسم خاصة الموديل للفتيات ليحصد إعجاب الجميع برسوماته التي كانت تعبر عن موهبة حقيقية منتظره الفرصة، هو سام البيشي مصمم الأزياء، وكان لنا معه الحوار التالي.



- كيف اكتشفت موهبتك في تصميم الأزياء؟

أصدقائي ومن حولى من أقاربي هم من شجعوني على الاستمرار في رسم الاسكتش الخاص بتصميمي لموديل معين، هذا ساعدني على الثقة بنفسي بشكل أكبر وتقديم المزيد والمزيد من الإبداعات الخاص بمجال التصميم.



- كيف طورت موهبتك؟

احرص على تطوير موهبتى من خلال الكورسات الخاصة بالتنفيذ أما التصميم تعلمته من خلال الفيديوهات على الانترنت.



- ما يميز تصميماتك عن غيرها؟

ربما كانت البساطة وعدم وجود التطريز بشكل مبالغ فيه، فاعتمد على اللعب بالقماش وتشيكله وأجد في ذلك أكثر احترافًا.



- من هم مثلك الأعلى بالمجال؟

أعشق تصميمات ستيفان رولان واعتبره هو الملهم بالنسبة لي.



- ماذا عن الموضة هذا العام من تصميمات وألوان؟

عدنا مرة أخرى لتصميمات زمان والفساتين القصيرة، أما الألوان فتتصدر الفاتحة موضة هذا العام، والأبيض والسيمون.



- وماذا عن فساتين الخطوبة والفرح ؟

من الأفضل أن تعتمد فساتين الخطوبة والأفراح على البساطة من حيث التطريز والموضة لهذا العام، المنفوش من الفساتين ذات الطرح الطويلة التي تصل إلى 10 أمتار.



- عرفنا على نوعية القماش التي تُفضلها؟

الحرير والشيفون من أفضل الخامات التي أفضل استخدامها.



- الخبرة أم الدراسة الأهم في عالم الأزياء؟

الاثنين يكملوا بعضهما نجد أنه لابد من وجود الخبرة والدراسة معًا لنجد في النهاية إثبات قوتك ورسم اسمك بين المصممين.



- بماذا تنصح الفتاة الممتلئة في الجسم؟

الفتيات مؤخًرا لديهن خبرة بالموضة والفاشون شو بالمقارنة بالفترات الماضية، من خلال الاطلاع على عروض الأزياء العالمية والمحلية ومتابعة مصممين الأزياء والإنترنت، كما أن على الفتاة الممتلئة والتي لديها الجسم الكيرفي أن تتجه لاختيار الألوان الغامقة ومن الممكن أن ترتدي الفساتين المجسمة، ولكن إذا كانت لديها ديفوهات بجسمها كامتلاء الأرداف أو البطن عليها أن تلجأ للألوان الفاتحة أو الموديلات التي بها خطوط طولية وتبتعد عن المنفوش بكافة الطرق.



- ماهى الألوان التي تناسب البشرة السمراء؟

الألوان الفاتحة حتى تصل إلى لون بشرتها الأساسي، فالسيدات الأفارقة يحرصن على ارتداء الفواتح، لأنها تبرز جمالهن.



- بماذا تنصح الفتاة قصيرة القامة؟

عليها ارتداء الكعب العالي فهو يعطي قدر من الأناقة والجمال ويُضفي لمسه من الشياكة، على عكس ما يتوقع الكثير من الفتيات أن ارتداء فساتين أو جيبات طويلة يعمل على إظهار قصر القامة على العكس تمامًا فالفساتين التي يصل طولها للأرض تعطيكي قدر من الطول، هكذا عليكي ارتداء الجامبسوت فهي تناسب قصار القامة، وألا ترتدي الفساتين التي تنقسم للونين مختلفين بل تلتزم اللون الواحد من الفستان، وأن تحرص على ارتداء الألوان الداكنة.



- حدثنا عن آخر تصميماتك؟

كانت للفنانة كوكي مجدي، حيث ارتدت فستان من تصميمي والمسؤلين عن تلك الإطلالة كان المصور إسلام ناجي، وتنظيم محمد على، ومكياج دعاء الغزالي والشعر لفيليب النجار.



