الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:36 م
عاجل.. انفجار ضخم في نقطة للجيش السوري بريف دمشق
dostor.org/2162467
أفاد مراسل قناة روسيا اليوم، في سوريا، مساء اليوم، أن انفجارا ضخما وقع في نقطة تابعة للجيش السوري قرب الكسوة بريف دمشق.
أفاد مراسل قناة روسيا اليوم، في سوريا، مساء اليوم، أن انفجارا ضخما وقع في نقطة تابعة للجيش السوري قرب الكسوة بريف دمشق.
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