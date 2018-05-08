القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:36 م

عاجل.. انفجار ضخم في نقطة للجيش السوري بريف دمشق

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه
dostor.org/2162467

أفاد مراسل قناة روسيا اليوم، في سوريا، مساء اليوم، أن انفجارا ضخما وقع في نقطة تابعة للجيش السوري قرب الكسوة بريف دمشق.

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