بوينج: نتشاور مع أمريكا حول الخطوات التالية بعد قرار ترامب بشأن إيران

قالت شركة «بوينج» اليوم، إنها ستتشاور مع الحكومة الأمريكية حول الخطوات التالية بعد

إعلان الرئيس دونالد ترامب قرار الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني الذي أبرم عام 2015 بهدف عدم تمكين إيران من بناء أسلحة نووية.



وقال المتحدث باسم بوينج جوردون جوندروي "كما كنا طوال هذه العملية، سنظل نتبع قيادة الحكومة الأمريكية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة بوينج دينيس مويلنبرج الشهر الماضي إن الشركة المتخصصة في صناعة الطائرات ليست لديها تسليمات مقررة لإيران هذا العام.



أضاف أن خطة بوينج لإنتاج الطائرات طراز 777 "لا تعتمد على الطلبيات الإيرانية". ومن المنتظر أن يتحدث مويلنبرج أمام نادي واشنطن الاقتصادي يوم الأربعاء.