3 مسلسلات تخرج من سباق رمضان في اللحظات الأخيرة

فشلت بعض الشركات المنتجة للأعمال الدرامية في تسويق مسلسلاتها الرمضانية في اللحظات الأخيرة، بالرغم من اقتراب بدء السباق الدرامي الرمضاني نتيجة قيام القنوات الفضائية بتقليص نفقاتها خلال العام الحالي، بالإضافة إلى مواجهة بعض هذه القنوات مشاكل مالية نتيجة لنقل ملكيتها إلى شركة أخرى مما نتج عنه حالة من الاضطراب في خريطتها الموسمية، وقيام بعض القنوات بتأجيل عرض تلك المسلسلات خارج الموسم.

وجاء في مقدمة المسلسلات التي خرجت من السباق في اللحظات الأخيرة مسلسل "خط ساخن" للفنان حسين فهمي، والفنانة السورية سولاف فواخرجي، التي تعود للدراما التليفزيونية بعد غياب 8 سنوات منذ تقديمها مسلسل "كليوباترا " عام 2010.

"خط ساخن" تدور أحداثه حول عدد من القضايا الاجتماعية التي طرأت على المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، ومنها تزايد حالات الانتحار، حيث تقوم الممرضة "عالية" بالاهتمام بحالات المرضى الذين يفكرون في الانتحار، لكن ذلك يجعلها تتورط في جريمة قتل ويحكم عليها بالإعدام لكنه لن ينفذ.

المسلسل بطولة حسين فهمي، وسلاف فواخرجي، وصلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وميدو عادل، وسهر الصايغ، ونرمين ماهر، ومحمود الجابري، وعدد آخر من الفنانين، تأليف فوزية حسين، إخراج حسني صالح.

وودع السباق مسلسل "أفراح إبليس 2" وقيام القناة بتأجيل عرضه بالرغم من تعاقدها عليه منذ بدء تصويره، وتدور أحداث المسلسل حول "همام" رجل الأعمال الصعيدي، وزوجته "جملات" التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن "همام" يقع في حب هذه الخادمة، وعلى جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ من أجل السيطرة على تجارة الحديد.

"أفراح إبليس 2" بطولة جمال سليمان، ومحمود عبدالمغني، وصابرين، ومنة فضالي، وأحمد صفوت، ومحمد الصاوي، وحمدي الوزير، وعبدالله مشرف، وعفاف رشاد، وتامر ضيائي، ونادية رشاد، وضياء الميرغني، وماجد الشريف، وهنادي هاني مهنى، وآية سماحة، تأليف الكاتب الكبير مجدي صابر، إنتاج لؤي عبدالله، إخراج أحمد خالد أمين.

ومازالت فرص عرض مسلسل "أهو دا اللي صار" ضعيفة بشكل كبير بعد إعلان القناة التي تم تسويق المسلسل خارج خريطتها الرمضانية ولم تقوم بعرض البرومو الخاص بالعمل، مما جعل صناعه يبحثون عن قناة أخرى بالرغم من اقتراب بدء السباق.

وتدور أحداث المسلسل في فترة تاريخية قديمة، حيث تبدأ أحداثه في نهاية القرن التاسع عشر وتستمر لمدة 100 عام برصد مختلف الأحداث التي مرت على مصر اجتماعيًا وسياسيًا في إطار درامي غنائي من خلال الأحداث السياسية والاجتماعية التي ظهرت في مصر عبر هذه السنوات.

"أهو ده اللي صار" بطولة روبي، وسوسن بدر، ومحمود البزاوي، وأروى جودة، وأحمد داوود، ومحمد فراج، وآخرين، سيناريو وحوار عبدالرحيم كمال، إخراج حاتم علي.

