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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 09:22 م

غدًا.. البرلمان العربي يعقد جلسته الرابعة في الرباط

البرلمان العربي
البرلمان العربي
محمد الشريف
dostor.org/2162453

يعقد البرلمان العربي برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السلمي، اجتماعات جلسته الرابعة من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، وذلك بكامل هيئته غدا الأربعاء، بمقر مجلس المستشارين المغربي في العاصمة المغربية الرباط.

وستركز الجلسة على تطورات الأوضاع العربية الراهنة، ونتائج أعمال القمة العربية، التي عقدت بالظهران في المملكة العربية السعودية "قمة القدس"، ومواصلة جهود البرلمان العربي في دعم القضايا العربية المحورية والاستراتيجية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

فيما عقدت لجان البرلمان العربي الدائمة الأربع اجتماعاتها اليوم حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي مشروع التقرير الدوري للحالة السياسية ومستجدات الوضع السياسي في العالم العربي، وناقشت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية التكامل الاقتصادي العربي وخطة عملها لدور الانعقاد الثاني للعام 2018م، فيما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان مسودة " تقرير حالة حقوق الإنسان فى العالم العربي لعام 2017م"، ومشروع رؤية برلمانية حول: تخفيف أثار الحروب والصراعات في العالم العربي من منظور حقوق الإنسان، فيما ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والشباب خطط عملها بشأن التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، ومتابعة الترتيب لعقد مؤتمر حول اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب.

ومن المقرر أن يعقد معالي رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي مؤتمرا صحفيا فى ختام أعمال جلسة البرلمان غدا للإعلان عن أهم القرارات التى اتخذها البرلمان وما أسفرت عنه مناقشات الأعضاء وتقارير اللجان.

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