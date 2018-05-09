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الأربعاء 09/مايو/2018 - 02:25 ص

«الكهرباء»: فاتورة سرقة التيار فى مصر 300 مليون جنيه شهريًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو خان
dostor.org/2162430

كشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن أن إجمالي عدد المحاضر التي حررها مأموري الضبط القضائي بناء على السلطة لمخولة لهم من قبل وزير العدل في نطاق شركات توزيع الكهرباء التسع عل مستوى الجمهورية بلغ نحو 47.956 ألف محضر، وبلغت القيمة المالية لهذه المخالفات نحو 251 مليون و292 ألف جنيه.

وأضاف «حمزة»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن قطاع الكهرباء لن يتهاون في الحفاظ على حق الدولة في تحصيل رسوم استهلاك الطاقة الكهربائية على مستوى جميع القطاعات الاستهلاكية، لافتًا إلى أن الهدف من تفعيل الضبطية القضائية ليس الضرر بمصالح المواطنين ولكن الحفاظ على المال العام.

وأوضح أن النسبة الأعلى في تحرير محاضر الضبطية القضائية سجلت في نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إذ حرر مأموري الضبط القضائي بنطاق حافظات الصعيد 15 ألف 320 محضر بقيمة 135 مليون جنيه في (الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد)، وجأت في المركز الثاني شركة القناة لتوزيع الكهرباء، وسجلت نحو 12633 محضر، بإجمالى 22.5 مليون جنيه.

وجاء في المركز الثالث شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء وسجلت نحو 8632 محضر بقيمة إجمالية 11.13 مليون جنيه، بداية من أسيوط حتى أسوان، والمركز الرابع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وسجلت نحو 6015 محضر بإجمالى 6.693 مليون جنيه، والمركز الخامس شركة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وسجلت نحو 2423 محضر بإجمالى 5.219 مليون جنيه، والمركز السادس الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وسجلت نحو 1541 محضر بإجمالي 23.946 مليون جنيه.

كما جاء في المركز السابع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، سجلت نحو 1392 محضر بإجمالى 2.824 مليون جنيه، والمركز الثامن شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء وسجلت قمة ما تم تحريره من محاضر نحو 42 مليون جنيه.

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