كيف يستعد مطار القاهرة لتأمين شحنات النظائر المشعة وطرود الذهب؟

قال مصدر أمني بمطار القاهرة الدولي إن ميناء القاهرة الجوي، اعتاد أن يعلن حالة الطوارئ داخل قرية البضائع، قبيل وصول أي من شحنات النظائر المشعة القادمة من الخارج، أو طرود الذهب القادمة من منجم السكري استعدادا لشحنها للخارج.



وأكد المصدر لـ«الدستور» ضرورة إعلان حالة الطوارئ العامة والاستنفار الأمني لنقل تلك الشحنات، خاصة أن النظائر المشعة تكون قادمة من الخارج، داخل طرود ضخمة لصالح شركات الأدوية لعلاج مرضي السرطان، ولأن تلك الطرود تحتاج لعناية شديدة يتم استدعاء أطباء الحجر الصحي بالمطار للكشف عليها ومندوب من وكالة الطاقة الذرية للتأكد من عدم إصدارها إشعاعات، واستدعاء سيارات الإسعاف، وانتشار سيارات المطافي الخاصة بالحماية المدنية حتي يتم شحنها لشركات الأدوية وسط تأمينات مشددة.



وأوضح المصدر أن شحنات الذهب أيضا تحتاج لحالة من الاستنفار الأمني لكونها تحتوي علي طرود تحمل أطنان من الذهب الخام المستخرج من منجم السكري ومناجم أخري، ويتم شحنها علي متن طائرات الكارتون المتجهة للخارج، ويتم تأمين تلك الطرود حتي وصولها للطائرات.



وأشار إلى أن آخر شحنة نظائر مشعة وصلت إلى قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، كانت قادمة من هولندا لصالح إحدى الشركات العاملة في مجال علاج الأورام السرطانية في بداية أبريل الماضي.



وأفاد بأن الشحنة وصلت على متن الطائرة الفرنسية القادمة من باريس ترانزيت، بإجمالي 166 كيلو جراما داخل 69 طردا، وتم الإفراج عن الشحنة بحضور مندوب متخصص من وكالة الطاقة الذرية وبعد التأكد من عدم إصدارها إشعاعات أعلى من المعدلات المسموح بها.