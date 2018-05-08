4 أيام لتشكيل عصابي تخصص في سرقة مساكن الشروق

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، حبس 5 متهمين سودانيي الجنسية، 4 أيام لاتهامهم بتشكيل تنظيم عصابي دولي، لسرقة المساكن بمدينة الشروق.



ونجح رجال مباحث قسم شرطة الشروق في القبض على عصابة دولية مكونة من 5 سودانيين تخصّصوا فى سرقة الفيلات والمساكن بمدينة الشروق.



البداية بتلقى قسم شرطة الشروق عدة بلاغات تفيد بسرقة عدد من المساكن الخاصة برجال الأعمال، وبتقنين التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء السرقات 5 عناصر سودانية الجنسية، نظموا تشكيلا عصابيا دوليا لسرقة رجال الأعمال بمدينة الشروق، فتم ضبط المتهمين وتحرير المحضر اللازم وتحويلهم للنيابة لمباشرة التحقيق.