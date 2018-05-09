«الزراعة»: استيراد 4 ملايين طن قمح فى 2018

أكد الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أنه تم استيراد 4 ملايين و2000 طن قمح خلال 4 شهور الأخيرة من العام الجارى، لافتا إلى أن أغلب هذه الكميات قادمة من روسيا، وتم تكليف لجنة من هيئة الطاقة الذرية للكشف على الإشعاع في شحنة القمح، ولجان ثلاثية من الزراعة والصحة والتجارة للكشف على فطر الأرجوت.



وقال العطار فى تصريح لـ«الدستور» إن هناك شحنة قمح مستوردة من أوكرانيا لصالح هيئة السلع التموينية، ومحتجزة حاليا في ميناء دمياط، حيث أن الهيئة تتعاقد على هذه الكميات طبق لقواعد محددة مع الشركات المستوردة.