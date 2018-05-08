«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي

ذكرت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية اليوم، في نبأ عاجل لها، أن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس أبلغ قادة الكونجرس الأمريكي اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخروج من الاتفاقية النووية الإيرانية، وذلك دون التطرق لمزيد من التفاصيل.



وكانت مصادر في الكونجرس الأمريكي، كشفت أن إدارة الرئيس ترامب أبلغت أعضاء الكونجرس بقرار انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع إيران.



ويستعد الرئيس ترامب لإعلان موقفه، بشأن قرار الانسحاب أو البقاء في الاتفاق النووي الإيراني في وقت لاحق اليوم.