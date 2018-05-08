القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 08:06 م

البيت الأبيض: أمريكا تراجع برامج مساعدات جنوب السودان

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2162364

أعلن البيت الأبيض اليوم، أن الولايات المتحدة ستراجع برامج المساعدات لجنوب السودان، مشيرة إلى شعورها بخيبة أمل إزاء عدم إحراز تقدم نحو التوصل لاتفاق سلام لإنهاء العنف في هذا البلد.
وقال البيت الأبيض في بيان: «نشعر بخيبة أمل بسبب عدم تحقيق تقدم نحو التوصل لاتفاق، وعلينا أن نضمن أن تعكس جهودنا المشتركة الطبيعة الملحة للموقف».

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