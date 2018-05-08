البيت الأبيض: أمريكا تراجع برامج مساعدات جنوب السودان
وقال البيت الأبيض في بيان: «نشعر بخيبة أمل بسبب عدم تحقيق تقدم نحو التوصل لاتفاق، وعلينا أن نضمن أن تعكس جهودنا المشتركة الطبيعة الملحة للموقف».
كشفت البعثة الأثرية العاملة بمنطقة سقارة، التابعة لكلية الآثار جامعة القاهرة، عن مقبرة كبير قادة الجيش في عهد الملك رمسيس الثاني (الأسرة التاسعة عشر – الدولة الحديثة) والذي كان يدعى "ايورخي". وقالت ...
عقد المحاسب ممدوح أنور، رئيس مركز ومدينة الحمام بمحافظة مطروح، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لمناقشة ومتابعة استعدادات المركز لاستقبال شهر رمضان بحضور مديري الإدارات الخدمية والتنفيذية. وأعطى أنور ...
انتقل فريق تحقيقات من النيابة الإدارية، برئاسة حلمي حسين، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة، اليوم الثلاثاء، لمقر المتحف المصري الكبير، لمعاينة آثار الحريق الذي اندلع يوم الأحد الموافق ...