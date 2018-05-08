123.4 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والمكسيك في 2017

قال أحمد عنتر، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إن حجم التبادل التجاري بين مصر والمكسيك تراجع خلال العام الماضي بنسبة 6% ليسجل 123.4 مليون دولار مقابل 131.3 مليون دولار خلال 2016.



وأشار عنتر، خلال كلمته فى منتدى الأعمال المصري المكسيكي الذى نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم إلى انخفاض الواردات من السوق المكسيكية لتبلغ بنهاية 2017 نحو 51.4 مليون دولار مقابل 71.4 مليون دولار خلال 2016، والتي تمثلت فى الآلات والأجهزة الآلية والأدوات الطبية وأوكسيد الزنك توتياء ومواسير وأنابيب وألوان سطحية ووحدات التبريد المعروفة بالمبردات "تشيلرز".



وأضاف عنتر: أن صادرات مصر إلى السوق المكسيكية ارتفعت خلال العام الماضي لتبلغ 71 مليون دولار مقابل 60 مليون دولار خلال 2016، لافتًا إلى أن أهم الصادرات المصرية تمثلت فى الأسمدة والملابس الجاهزة وشمع البارفين وشمع نفطي دقيق التبلور ومنتجات مماثلة وخشب وسجاد وأغطية أرضيات من مواد نسجية ورخام.



وتابع: أن حجم الاستثمارات المكسيكية فى مصر بلغ نحو1.2 مليار دولار تتركز فى مجالات الأسمنت والبترول والمقاولات والتكنولوجيا.