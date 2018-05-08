«المحافظين» يرفع توصيات سد النهضة لرئاسة الجمهورية

أعلن أحمد إسماعيل، رئيس اللجنة الإفريقية لحزب المحافظين، أن الحزب بصدد رفع توصيات الندوة التى عقدت بالأمس والتى حملت عنوان "بدائل عملية لأزمة سد النهضة.. أطروحات مصرية" إلى رئاسة الجمهورية.



ونوه إسماعيل، إلى أن الندوة حضرها عدد من الخبراء في العلاقات الإفريقية، وكذا من المطلعين على ملف سد النهضة الأثيوبي، ولفت إلى أن اللجنة تجري عملية إعداد مذكرة تفصيلية تتضمن كافة التوصيات والملاحظات التي خرجت منها الندوة.



وأوضح أنه من المقرر أن يتم رفع تلك التوصيات إلى الجهات المعنية، ومنها رئاسة الجمهورية ومجلس النواب ووزارتا الخارجية والري.



وأضاف إسماعيل: أن هذه الندوة عقدت انطلاقا من رؤية الحزب وإدراكه لمسئوليته حول ضرورة مناقشة المشكلات الكبيرة من أجل إيجاد الأفكار التي يمكنها أن تساهم في حلها.



وأشار إلى أن الحزب يتبنى رؤية سياسية قائمة على بناء شراكة تكاملية في مجالات عدة بداية من الاقتصاد التكاملي نهاية بمنظومة نقل من محور الإسكندرية حتى كيب تاون، بالإضافة إلى أنه لدينا العديد من الأطروحات والمبادرات لعودة أواصر العلاقة بين دول الاندوجو.



كما أشار إلى أن مشكلة سد النهضة لها عدة أبعاد سلبية يمكن تفاديها إذا نظرنا إلى تلك الحلول التى وضعها الخبراء من خلال الندوة والوقوف على توصياتهم البناءة التى تربط شعوب حوض النيل برباط يحمل مشاعر الأخوة، بما يحقق الخير لجميع دول القارة.