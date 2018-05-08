القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:48 م

محافظ بنى سويف يبحث تصنيع السماد العضوي من المخلفات

المهندس شريف حبيب
المهندس شريف حبيب
أ ش أ
dostor.org/2162351

بحث المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه بمسئولي "سيكم" للتنمية، تنفيذ مشروع تصنيع السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية، موجهًا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أول مشروع على أرض المحافظة، ويوفر المئات من فرص العمل، ويدعم التوجه نحو الزراعة الحيوية بدون أسمدة معدنية.

وأكد حبيب، خلال اللقاء، أن هذا المشروع يحمل العديد من العوائد الاقتصادية والمجتمعية، خاصًة في مجال توفير أفاق استثمارية جديدة وقطاع فرص العمل، وإنتاج سماد عضوي من المخلفات التي تسبب تلوث البيئة من خلال منظومة لإعادة التدوير، مما يدفع بجهود التنمية المستدامة بشكل عملي ومفيد بيئيًا واقتصاديًا.

وطالب حبيب من أعضاء لجنة التنمية المستدامة بالمحافظة بدراسة تنفيذ المشروع وآليات دعم الشباب للتوسع في مثل هذه المشروعات المنتجة التي تستخدم الموارد المتاحة، والتى تبحث إعادة التدوير بما يحقق أعلى قيمة مضافة وعوائد متنوعة على كافة المستويات خاصة البيئة، وتوفير فرص العمل.

واستعرض حبيب مع مسئولي المؤسسة آليات الاستفادة من خبراتها في إنشاء ورش لتصنيع سخانات الطاقة الشمسية بالمدارس الفنية؛ لتوفير فرص عمل حقيقية للشباب وطلاب هذه المدارس، كما ناقش إمكانية التصنيع المحلى بنسبة 100% لهذا النوع من السخانات، والذي سيوفر مزيدا من فرص العمل، مع خفض التكلفة.

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