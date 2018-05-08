الأردن ولوكسمبورج يبحثان تعزيز التعاون المشترك

بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب فاخوري، مع وزير مالية لوكسمبورج بيير جراميجنا، سبل تطوير العلاقات بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ بما فيها الاستثمار وموضوع منع الازدواج الضريبي.



جاء ذلك خلال لقاء جمع الفاخوري وجراميجنا على هامش فعاليات اجتماعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي انطلق في منطقة البحر الميت اليوم الثلاثاء بجلسات تحضيرية، على أن تبدأ غدا أعمال الاجتماع الرسمي.



ووفق بيان لوزارة التخطيط الأردنية، طالب الفاخوري خلال اللقاء، بدعم لوكسمبورج للجهود التي يبذلها الأردن والاتحاد الأوروبي لتعظيم الاستفادة من القرار المشترك حول تبسيط قواعد المنشأ، مشيدا بعلاقات التعاون الثنائي بين الجانبين وفي إطار الاتحاد الأوروبي.



من جانبه، أبدى جراميجنا دعمه للأردن، خاصة فيما يتعلق بطلب الحصول على مزيد من المرونة بموضوع تبسيط قواعد المنشأ.



وبحسب البيان، التقى فاخوري بمسئولي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لاستكمال التحضيرات اللازمة لانطلاق اجتماع مجلس المحافظين ومنتدى الأعمال والفعاليات المرافقة.