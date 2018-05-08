وزيرة السياحة ونظيرها السوداني يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين

بحثت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الثلاثاء، مع محمد أبوزيد مصطفى محمد وزير السياحة والآثار والحياة البرية لدولة السودان، آليات وسبل تعزيز التعاون السياحي بين البلدين خاصة في مجال التدريب، إلى جانب إمكانية تنظيم زيارات متبادلة في ضوء هذا التعاون.



جاء ذلك خلال اجتماع عقد على هامش اجتماع لجنة الشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية لهذا العام في دورته الرابعة والأربعين، والذي تستضيفه وزارة السياحة بمدينة شرم الشيخ يومي ٨ و٩ مايو.



وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة الاهتمام باستثمار وتدريب العامل البشرى الذي يعد ركيزة أساسية لإنجاح المنظومة السياحية، مشيرة إلى البرامج التدريبية التي تنظمها الوزارة للأشقاء في السودان.