تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم التركية إلى أقل من 100 ألف نقطة

تراجع مؤشر "بي.آي.إس.تي 100" الرئيسي للأسهم التركية الثلاثاء، إلى أقل من 100 ألف نقطة لأول مرة منذ يونيو الماضي.



وتراجع المؤشر الرئيسي بأكثر من 15% منذ بداية العام الحالي وبأكثر من 17% منذ وصوله إلى أعلى مستوى له في يناير من العام الماضي.



وفي سوق السندات ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية العشرين ليصل إلى 14% اليوم بحسب بورصة اسطنبول.



ويعد أداء البورصة التركية حاليًا من أسوأ البورصات في الأسواق الرئيسية الصاعدة، وقد تراجع مؤشر "بي.آي.إس.تي 100" إلى أعلى قليلا من 99 ألف نقطة قبل نهاية التعاملات.



وبالمثل تراجعت قيمة الليرة التركية من 8ر3 ليرة لكل دولار في بداية العام الحالي إلى 3ر4 ليرة لكل دولار حاليا بانخفاض نسبته 13% تقريبا وذلك بعد تراجع قيمتها أمام الدولار بنسبة كبيرة في 2017.



كما تراجعت قيمة الليرة أمام اليورو لتقترب من مستوى منخفض قياسي، ويثير انخفاض قيمة الليرة مخاوف المستثمرين الأتراك الحاصلين على قروض بالعملات الأجنبية.



كان البنك المركزي التركي قرر الشهر الماضي زيادة أسعار الفائدة استجابة للدعوات المتكررة من أسواق المال بهدف تعزيز وضع الليرة التركية، كما ضخ حوالي 2ر2 مليار دولار في الأسواق.



في الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم إلى أكثر من 10% في حين مازال معدل البطالة أعلى من 10%.



يأتي ذلك في حين تستعد تركيا لإجراء انتخابات مبكرة رئاسية وبرلمانية في يونيو المقبل وقبل موعدها المقرر بعام تقريبًا.