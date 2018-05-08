ضبط 3 أشخاص بحوزتهم 250 طربة حشيش بمطروح (فيديو)

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالإشتراك مع أمن مطروح من ضبط 3 أشخاص، قاموا بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم سلاح نارى و250 طربة لمخدر الحشيش.



وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات مفادها قيام 3 عاطلين، أحدهم محكوم عليه بالسجن 3 سنوات فى قضية مخدرات وجميعهم مقيمون بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالمواد المخدرة.



تم إخطار اللواء زكريا الغمري، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعقب تقنين الإجراءات، بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطهم حال استقلالهم 3 سيارات "2 ملاكى - 1 نقل"، وبحوزتهم (طبنجة و53 طلقة نارية لذات العيار- 250 طربة لمخدرالحشيش وزنت 25 كيلو جرام - مبلغ مالى).



بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة، بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهم الإجرامى.