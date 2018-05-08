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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:35 م

انطلاق الجلسات التحضيرية لمجلس محافظي البنك الأوروبي بالأردن

البنك الأوروبي بالأردن
البنك الأوروبي بالأردن
أ ش أ
dostor.org/2162332

انطلقت الجلسات التحضيرية للاجتماع السنوي السابع والعشرين لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنتدى الأعمال لعام 2018، الذي يستضيفه الأردن غدًا في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، تحت رعاية العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، لأول مرة في الشرق الأوسط.

اشتملت الجلسات على جلسة حول حشد الاستثمار في البنية التحتية، شارك فيها رئيس البنك سوما تشاكرابارتي وممثل المنتدى الاقتصادي العالمي ألكس وونج، وعرض خلالها وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد نجيب فاخوري، تجربة الأردن في تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع البنية التحتية.

وأطلع فاخوري المشاركين على الفرص الاستثمارية في مجال البنية التحتية، التي تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، في إطار خطة تحفيز النمو الاقتصادي خلال السنوات الخمس القادمة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والمياه ومرافق النفايات الصلبة والنقل والتطوير الحضري في المدن والاقتصاد الأخضر.

وركزت الجلسة على أهمية هيكلة الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، وأن التنفيذ بأسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص يوفر الإمكانات لحشد رأس المال الأجنبي واستقطاب المستثمرين لتمويل مشاريع البنية التحتية.

كما شارك وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني في جلسة مخصصة لتنسيق الجهود بين البنك والجهات المانحة والمؤسسات والبنوك الدولية الأخرى متعددة الأطراف، تضمنت اجتماعا للجهات المانحة مع دول شرق وجنوب المتوسط وبحث أفضل السبل؛ لتوفير الدعم والتمويل الميسر من المنح والقروض الميسرة جدًا والمساعدات الفنية وحسب القطاعات والمجالات واهتمامات كل جهة تمويلية ومانحة.

وأكد فاخوري أن دعم الجهات المانحة يساهم في استقرار المنطقة، مستعرضًا تجربة البنك مع الأردن في توفير التمويل الميسر السيادي وغير السيادي ومشاريع دعم القطاع الخاص في قطاعات خدمية وبنية تحتية مثل الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والنفايات الصلبة وعمليات تسهيل التجارة من خلال البنوك المحلية، مطالبا بمواصلة هذا الدعم بالنظر إلى الإصلاحات التي ينفذها الأردن وخططه الطموحة.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية لمجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية الذي يعقد تحت عنوان "تنشيط الاقتصادات" غدا بحضور العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني حيث يلقي الكلمة الرئيسية.

ويترأس وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني عماد فاخوري، الاجتماع السنوي السابع والعشرين لمحافظي البنك، بصفته محافظ الأردن في البنك.

ويوفر الاجتماع فرصة للتحاور حول مختلف التحديات على المستوى العالمي، بما في ذلك جهود دعم النمو الاقتصادي وتعزيز بيئة الأعمال في دول ومناطق عمليات واستثمارات البنك، والتركيز على عدد من الموضوعات التي تشمل قطاع الطاقة والبنية التحتية في القطاع، والاستدامة، والتمويل والتقنيات الحديثة في مجال تقديم الخدمات المالية والمشاركة في تمويل رأس المال وحشد الاستثمارات ذات الأثر العالمي.

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