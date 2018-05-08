زيادة مخصصات «الداخلية» بـ13.9 مليار جنيه

وافقت وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، هالة السعيد، على زيادة مخصصات موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها للعام المالي الجديد 2018-2019، استجابة لمطالبة الوزارة بزيادة اعتماداتها بمبلغ 13.9 مليار جنيه بدلًا من 4.3 مليار جنيه التى قررتها التخطيط سابقا.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب برئاسة النائب كمال عامر، لمناقشة موازنة وزارة الداخلية والجهات التابعة لها.



وقال النائب كمال عامر، في تصريح للمحررين البرلمانيين مساء اليوم، عقب اجتماع اللجنة، إنه في إطار مناقشة اللجنة لموازنة الداخلية والقطاعات التابعة لها للعام المالي 2018-2019، وإقرارها في جلسات مسبقة، ومطالبة "الداخلية" بدعم الخطة الاستثمارية لها طبقا لحاجتها المُلحة بمبلغ 13.9 مليار جنيه.



وأضاف عامر، أن وزيرة التخطيط والمعاونين لها بحثوا مع اللجنة إتاحة هذا المبلغ لتدبير مطالب الداخلية، ووافقت هالة السعيد من حيث المبدأ على تدبير المبالغ المطلوبة على تدفقات مع بداية السنة المالية الجديدة، مع توجيه أى فائض أو مبالغ متاحة لاستكمال مطالب الوزارة إيمانا منها بأن تدبير مطالب الأمن له أسبقية أولى لأن استقراره ينعكس على قوة الدولة.



وأشار عامر إلى أن موازنة وزارة الداخلية فى العام المالى الجديد تبلغ 48.5 مليار جنيه مقارنة بالعام المالى الحالى الذى بلغ 41.4 مليار جنيه.