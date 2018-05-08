خاص.. كواليس خدعة البث المباشر لعمرو أديب خلال زيارته السرية للسعودية (صور)

توصل "الدستور" لمعلومات تفصيلية حول الزيارة السرية التى قام الإعلامى عمرو أديب إلى السعودية، على مدى اليومين الماضيين، للاتفاق على تفاصيل برنامجه الجديد، وخداعه لجمهور برنامجه "كل يوم" المذاع على قناة "on e"، بإعلانه بث الحلقات مباشرة من الاستديو، وأنها ليس مسجلة.



وكشف أحد العاملين بالفندق الذى يقيم به أديب، والواقع بالقرب من مطار جدة الدولى، أن الإعلامى الشهير يمكث هناك منذ يومين، مشيرا إلى أنه شدد علي إدارة الفندق عدم بث العاملين أى صور له عبر مواقع التواصل الاجتماعى.



وقال العامل، إن أديب يقيم فى الجناح رقم 411 بالفندق، والمعروف باسم "الجناح الملكى"، مضيفا أنه كان يتناول عشاءه بمطعم الفندق أمس، بالتزامن مع إذاعة حلقته.



وأوضح العامل، أن أديب ليس موجودا بالفندق منذ فجر اليوم، إلا ان الحجز المخصص له، مفتوح حتى الآن، مما يفتح الاحتمالات لعودته مرة أخرى.