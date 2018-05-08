منتج «عوالم خفية»: سيكون رقم 1 في السباق الرمضاني

أكد هشام تحسين، منتج مسلسل "عوالم خفية" المقرر عرضه خلال شهر رمضان المبارك على قناة CBC، على أن الزعيم عادل إمام هو الذي اختار شاشة CBC ليعرض عليها مسلسله هذا العام.



وأضاف تحسين، في مداخلة هاتفية مع كل من الإعلاميتين منى عبدالغني، وسهير جودة، في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC اليوم الثلاثاء، أن "عوالم خفية" سيكون المسلسل رقم 1 في السباق الرمضاني، وهذا ما تُنبئ به أرقام مشاهدات البرومو على مواقع التواصل الاجتماعي.



ولفت إلى أن إنتاج مسلسل "عوالم خفية" ضخم، وشخصية الزعيم في المسلسل كان يتوق لتقديمها منذ فترة طويلة، وموضوع كان حريصًا على مناقشته.



تدور أحداث المسلسل حول كاتب صحفي وروائي شهير، يقع تحت يديه مذكرات فنانة شهيرة تفضح مسئولين بتهمة الفساد، بينهم شخصيات قريبة منه.



"عوالم خفية" إخراج رامي إمام، ويشارك في بطولته فتحي عبدالوهاب، رانيا فريد شوقي، بشرى، أحمد وفيق، هبة مجدي، محمد عز، نور قدري، أسامة عباس، سارة نور، محمود فارس، أحمد عبد الله محمود، بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف ضمن الأحداث، العمل من تأليف أمين جمال ومحمد محرز ومحمود حمدان.