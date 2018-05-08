القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:22 م

العراق يطلب عضوية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

البنك الأوروبي
البنك الأوروبي
dostor.org/2162321

أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن العراق قدم طلبًا رسميًا للحصول على عضويته والاستفادة من دعمه.

وأبلغت مصادر رويترز أن السلطات العراقية قدمت الطلب في خطاب في الآونة الأخيرة، وستتم مناقشة طلب الحصول على العضوية عندما تجتمع الحكومات الست والستين التي تشكل الآن هيكل مساهمي البنك في الأردن يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم البنك "يمكننا أن نؤكد أننا تلقينا من العراق طلبا للحصول على العضوية مع تطلع لأن يصبح بلدا للعمليات، هذا الأمر يتعين على المساهمين أن يشكلوا رأيا بشأنه ويبتوا فيه".

وإذا نجح العراق في هذه المساعي، فسيصل عدد الدول التي لدى البنك عمليات فيها الآن إلى أكثر من 30 بلدا.

وتأسس البنك عام 1991 لمساعدة دول الاتحاد السوفيتي السابق على التحول إلى رأسمالية السوق الحرة.

ويعمل البنك حاليًا من المغرب في شمال إفريقيا وفي أنحاء وسط وجنوب شرق أوروبا وحتى منغوليا في شرق آسيا.

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