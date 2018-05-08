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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:22 م

«سلطان» يكلف السكرتير المساعد بمتابعة تقنين أوضاع الأراضي

محمد سلطان
محمد سلطان
الإسكندرية _ سهى عبد الحميد
dostor.org/2162320

كلف الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيوني، السكرتير العام المساعد بالمحافظة، بمتابعة آخر المستجدات في ملف تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة التي تم استردادها بجميع احياء المحافظة، جاء ذلك بحضور جميع رؤساء الأحياء والجهات التنفيذية المسئولة عن تقنين أراضي أملاك الدولة.

وخلال الاجتماع بسيوني الطلبات التي تقدم أصحابها للأحياء لتقنين أوضاعها، مؤكدًا أن هذا الملف يعد تحديًا كبيرًا لاستعادة هيبة الدولة وحقوقها، مشددًا على أنه لن يسمح بأي تقصير بهذا الملف، وأن أي اعتداء آخر على أي جزء من الأراضي المستردة سيتم معاقبة أي مقصر أو متهاون في حق الدولة وممتلكاتها.

كما استعرض كل حي عدد الطلبات التي تلقاها لتقنين التي تلقاها خلال الأيام الماضية، حيث تلقى حي العجمي ٣٤ طلبا لتقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، خلال الأيام القليلة الماضية، ليصل بذلك عدد طلبات التقنين به إلى ٢٣١ طلبا.

أما حي غرب تلقى ٦ طلبات، الأسبوع الجارى، ليصل بذلك عدد طلبات التقنين به إلى ١٨ طلبا، وحي العامرية أول تلقى ٩ طلبات ليصل إجمالي الطلبات المقدمة به ١٣٩ طلبا، أما حي العامرية ثان فقد تلقى ٢١ طلبا ليصل إجمالي عدد الطلبات به إلى٢٥٨ طلبا، أما عن مركز ومدينة برج العرب فقد تلقى ١٣ طلبا بإجمالي عدد طلبات يصل إلي ٣٥٤ طلبا.

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