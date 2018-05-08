طب بنى سويف تنفى امتناع هيئة التدريس عن دراسة العلوم الطبية

أكدت كلية الطب البشرى بجامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب البشري والذين يدرسون في كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة بني سويف يؤدون رسالتهم التعليمية والإشراف الكامل على المواد العلمية في التخصصات المختلفة والتزامهم الكامل بأعمال الدراسة والامتحانات بكلية العلوم الطبية التطبيقية.



وذكر بيان صادر عن الجامعة أن ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي عن توقف العمل غير صحيح جملة وتفصيلًا، مشيرة أن أعضاء هيئة التدريس مستمرون في تقديم رسالتهم التعليمية لأبنائهم الطلاب في كافة الفرق الدراسية بالكلية.