القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 07:20 م

مصر والسودان يتفقان على عقد مؤتمر استثماري بالمنفذين الحدوديين

أسامة شلتوت
أسامة شلتوت
dostor.org/2162317

اختتمت بالخرطوم اليوم الثلاثاء، اجتماعات الدورة العاشرة للجنة المنافذ الحدودية البرية المصرية السودانية المشتركة، التي استغرقت يومين، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي وتيسير حركة البضائع بين البلدين.

ورأس الجانب المصري في الاجتماعات التي عقدت بالنادي الدبلوماسي بالخرطوم، المشرف على قطاعي التعاون العربي والأفريقي بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتور فتحي عبدالعظيم، ورأس الجانب السوداني وكيل وزارة الخارجية السفير عبدالغني النعيم.

وقال رئيس الجانب المصري، بحضور سفير مصر لدى السودان أسامة شلتوت، إن الجانبين اتفقا على الترتيب لعقد مؤتمر استثماري كبير، يتم فيه دعوة رجال الأعمال من مصر والسودان بمقر منفذي "قسطل - أشكيت" و"أرقين" الحدوديين، وذلك لعمل شراكات استثمارية بين الجانبين، تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين الدولتين.

وأكد الدكتور فتحي عبد العظيم، أن المناقشات مع الجانب السوداني جاءت بناءة وسادها روح الود والإخاء والتفاهم، وكانت الاجتماعات ناجحة جدا وحققت كل الأهداف المرجوة منها، منوها بأنه تم الاتفاق على حل كافة معوقات انسياب حركة نقل الركاب والبضائع خلال منفذي "قسطل - أشكيت" و"أرقين" الحدوديين.

وتابع: "ناقشنا بعض المعوقات التي تواجه تشغيل المنفذين، وتم الاتفاق على حلها، وخاصة التسريع في إنهاء إجراءات وترتيبات العبور خلال المعبرين تحقيقا لراحة ومصالح مواطني الدولتين".

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