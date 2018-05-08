«إدمان العشق».. دراسة تكشف سيطرة الرومانسية وتنصح: «الحرية فى حب الذات»

«أمر على الديار ديار ليلى.. أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبى، ولكن حب من سكن الديار»، هكذا قال الشاعر قيس بن الملوح، قبل نحو ١٤٥٠ عامًا، وسبقه وتبعه شعراء كثيرون تباروا فى وصف محبوباتهم، ولوعة العشق والهجر، واستطاعت تلك الكلمات أن تحتل قلوب أجيال إلى أن وصلت إلينا.. ولكن هل كان قيس مصابًا بمرض لا يعلمه؟ هل كان مدمنًا على «ليلى» محبوبته؟



يجيب الخبراء بأن الطريقة التى تعمل بها أدمغة المحبين، تؤكد أنه يمكن أن يصبح المحب مدمنًا على حبيبه أو حبيبته، بنفس الطريقة التى يشعر بها مدمن المخدرات أو الكحول أو الطعام، وقد يؤدى الإدمان على الشريك إلى الإضرار بحياة المحب المهنية والصحة العقلية.



تقول دراسة شاركت فيها كل من الباحثة فى مجال الإدمان فى جامعة أديلايد فى أستراليا، الدكتورة فيمكى بيسمان بيلمان، والمؤلفة والاستشارية مارجريت بول، إنه «إذا كنت مفتونًا بحبيبك أو نصفك الآخر، فيمكنك تطوير طريقة للتغلب على التأثيرات الضارة من الحب على صحتك العقلية ووظيفتك وأصدقائك وعائلتك»، موضحة أنه من المهم «الاستمتاع بوقتك بعيدًا عن شريكك».



وتكشف الدراسة علامات إدمان الحب والتعلق بشكل غير صحى بالنصف الآخر، وتقول «بول»: «يمكن أن ندمن الحب بقدر إدمان المخدرات والكحول أو الطعام»، مضيفة: «إنه شكل من أشكال التخلى عن الذات وعدم التحكم بالمشاعر تجاه شخص ما».



ويقول الباحثون المشاركون فى الدراسة: «إن علاقتك قد تكون غير صحية إذا كنت تعانى من البعد عن حبيبك، ولا تشعر بالاستمتاع بالأشياء أو مقابلة الناس عندما تكون بعيدًا عنك»، وأضافوا فى دراستهم: «عندما تقع فى الحب، يمكنك الشعور بالنشوة مثل تعاطى المخدرات أو الكحول لأول مرة.. وعندما تهدأ إثارة الحب الجديد، يمكن أن تشعر بأنك بحاجة إلى الشخص الآخر والاعتماد عليه فى كل تفاصيل حياتك».



من جانبها، ترى الدكتورة بيلمان أن «الإدمان لا يتعلق بالاستمتاع بشىء ما، بل بعدم القدرة على وقف الاعتماد على وجود هذا الشىء، وهو ما يمنح اللذة وهو سر البهجة فى حياتك».



وأوضحت الدراسة علامات إدمان الأشخاص باسم الحب، ومن بينها أن تكون معه لدرجة وكأنه يغزو حياتك الخاصة، وتزعج أصدقاءك بإشراك محبوبك فى كل مكان، وأن تهمل أساسيات حياتك مقابل أن تقضى وقتًا معه، وأن تميل لممارسة الجنس مع شريكك فى أى وقت وفى أى مكان حتى وإن كان غير مناسب، أو أن تفضل النظر إليه ولا تنام، مؤكدة: «كل هذه الأشياء علامات غير صحية تثبت الإدمان».



وأضافت الدراسة: «ومن علامات الإدمان أيضًا، ألا يمكنك التحكم فى رغبتك تجاه رؤيته أو التحدث إليه، وألا تستطيع وضع قواعد تحدد مواقيت للقاء المحبوب، أو التواصل معه هاتفيًا، فهنا أنت خارج عن السيطرة»، وتابعت: «من الجميل أن تقدم هدية لمحبوبك بين الحين والآخر، أو تساعده فى سداد الفواتير، ولكن إذا أصبح الأمر دائمًا لدرجة تراكم الديون عليك، فهذا مؤشر خطير».



وذكرت الدراسة: «ومن علامات الإدمان كذلك عندما لا يمكنك أن تكون سعيدًا بدونه.. من المؤكد أن قضاء الوقت مع شريك حياتك أمر ممتع، ولكن يجب أن تكون قادرًا على قضاء وقت ممتع عندما لا يكون موجودًا أيضًا»، وأضافت: «وكذلك إذا لم يكن لديك أشخاص أو أشياء أخرى فى حياتك تجعلك سعيدًا، فإنك تخاطر بالتعرض لإدمان الحب، وعندما تكون خائفًا من أن تكون بمفردك، أو عندما لا تستطيع التوقف عن إرسال الرسائل له، وعندما تشعر بالذعر عندما تفكر فى خسارته، أو إذا شعرت بالغيرة واللا عقلانية».



وتضمنت الدراسة: «أنت مدمن إن كنت بحاجة إلى موافقته فى كل شىء فى حياتك، وإن كان لا يمكنك التأقلم عندما تكون بعيدًا عنه فى أثناء العمل، وأن تكون سيئًا فى وظيفتك، وبالمثل لا يمكنك التعامل عندما تكون بعيدًا مع الأصدقاء، وإذا لم تنجز عملك لأنك مشغول جدًا فى إرسال الرسائل النصية أو التحقق من هاتفك لمعرفة ما الذى يفعله، ومن المؤكد أنك مدمن إن كنت تستخدم الجنس فى محاولة لجعله يحبك أكثر، أو عندما تشعر بأن حياتك ستكون بلا معنى بدونه».

على جانب آخر، قدمت الدراسة طرقًا توضح كيفية التغلب على إدمان الحب، منها: «أن تحب نفسك، وتحافظ على أن تكون صادقًا، وعلى توازن العلاقة، وكذلك أن تحافظ على صحتك، وأن تكتب بشكل دورى، وألا تخف من طلب المساعدة المهنية، ولا يجب استخدام الجنس لشراء حبه، بل يجب أن يكون شيئًا تستمتع به، ومن المهم الحفاظ على الحياة الطبيعية خارج العلاقة وأن تمارس حياتك مع الأصدقاء».