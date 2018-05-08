عاجل.. قصف مقر الحزب الاشتراكي في لبنان

لقي شخص حتفه، اليوم، عقب اندلاع اشتباكات وشجار في منطقة الشويفات بلبنان إثر إطلاق قذيفة «آر بي جي» في محيط مركز الحزب الاشتراكي بالمنطقة، الذي يرأسه وليد جنبلاط.



ووقع شجار بالمنطقة جراء خلاف على خلفيات انتخابية في حي الأمراء بالشويفات بين شابين من مناصري حزبين، تطور إلى تشابك بالايدي وإطلاق نار متبادل من أسلحة رشاشة، الامر الذي خلق توترًا في منطقة الشويفات، وذلك حسب ما قالت قناة الجديد اللبنانية.



من جانبها سارعت القوى الامنية إلى تطويق الخلاف ومنع تفاقمه، كما تدخلت اللجان المشتركة في الحزبين لإنهاء الخلاف.



وانتهت الانتخابات النيابية في لبنان الاحد الماضي وسط تقدم كبير لحركة أمل وحزب الله فيما تراجع تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الوزراء سعد الحريري.