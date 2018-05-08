101.5 مليون جنيه إيرادات جمارك السيارات ببورسعيد خلال أبريل

قال مصدر مسؤول بمصلحة الجمارك إن إجمالي الإيرادات المحصلة بالإدارة العامة لجمارك السيارات ببورسعيد والمنطقة الحرة خلال أبريل الماضي بلغ نحو101 مليون و506 آلاف و336 جنيها.



أضاف المصدر، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، "أن القيمة الإجمالية لسيارات الملاكي والنقل والمعدات وقطع غيار السيارات المفرج عنها بلغت 385 مليونا و664 ألفا و816 جنيها".



وأوضح أن الإدارة العامة لجمارك السيارات أفرجت عن 140 سيارة ملاكي موديلات وسعات ومناشئ مختلفة، 826 سيارة إعفاءات لذوي الاحتياجات الخاصة بقيمة إجمالية بلغت 168 مليونا و192 ألفا و203 جنيهات، لافتًا إلى أنه تم الإفراج عن 91 بيانا جمركيا ترانزيت بإجمالي إيرادات محصلة بلغ 50 مليونا و919 ألفا و79 جنيها.



وأشار المصدر إلى أن عدد البيانات الجمركية بمجمع سيارات النقل والمعدات خلال أبريل الماضي بلغ 95 بيانا جمركيا بقيمة 30 مليونا و747 ألفا و946 جنيها، مشيرا إلى أن الإيرادات المحصلة عنها بلغت 7 ملايين و333 ألفا و447 جنيها.



ونوّه بأن عدد البيانات الجمركية المفرج عنها من مجمع قطع غيار السيارات بلغ 1087 بيانا جمركيا بقيمة إجمالية 186 مليونا و724 ألفا و667 جنيها، بإيرادات بلغت 43 مليونا و253 ألفا و810 جنيهات، لافتًا إلى أن إدارة متابعة دفاتر سيارات المنطقة الحرة قامت بتحصيل 28 ألفا و123 جنيها غرامات ومخالفات عن السيارات بالمنطقة الحرة خلال أبريل الماضي.