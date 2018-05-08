الغرفة التجارية تدعو مستثمري المكسيك لضخ استثمارات جديدة في مصر

وجّه أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الدعوة لرجال الأعمال المكسيكيين لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر وتعظيم التبادل التجاري بين البلدين، مشيرًا إلى أن هناك فرص ممتازة للشركات المكسيكية مع نظيرتها المصرية في عمليات التصنيع المشترك.



وأضاف الوكيل، خلال كلمته بمنتدى الأعمال المصري المكسيكي الذى نظّمه الاتحاد العام للغرف التجارية، "مصر قطعت شوطًا كبيرًا على طريق الإصلاح الاقتصادي وخلق بيئة جاذبة للاستثمار من خلال ادخال عدد من التعديلات على مشروعات القوانين وإصدار قوانين جديدة فى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد بجانب الإنتهاء من إعداد أول خريطة استثمارية تضم الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص بكافة القطاعات بالتعاون مع الجهات المعنية، لافتًا إلى وجود العديد من الفرص والمجالات الاستثمارية التى يمكن الاستثمار فيها من أهمها المشروعات القومية بمحور قناة السويس ومشروع 1.5 مليون فدان والعاصمة الإدارية الجديدة، علاوة على الاستثتمار فى أعمال البنية التحتية والسياحة والاتصالات والصناعات الغذائية.



أكد أن مصر بفضل الإمكانيات والموارد الموجودة بها تعد أرض الفرص في التجارة واللوجستيات ـ مشيرا إلى اهميةتعظيم العائد من اتفاقيات التجارة الحرة التى وقعتها مصر مع مختلف الدول والتى جعلت منها سوق ضخم يتجاوز 2.1 مليار مستهلك.



وأضاف أن مصر تشهد حاليًا حالة من الاستقرار السياسي بعد الانتهاء من الاستحقاق الدستوري الخاص بالانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس السيسي حيث أصبح الاستقرار السياسي والاقتصادي حقيقة وليس حلمًا.



وتابع الوكيل: الحكومة قامت باتخاذ العديد من الإجراءات الصلاحية الجرئية فى مقدمتها قرار تحرير سعر الصرف الذي يمثل نقلة كبيرة حققت مردودًا واضحًا على معدل الصادرات المصرية وخلق فرص تنافسية بكافة الأسواق، لافتًا إلى أن معدلات النمو شهد تحسّنًا ملحوظًا على خلفية هذه الاجراءات حيث بلغت 5.3 %".



لفت إلى أن مصر سوقًا واعدًا حيث يتخطى عدد السكان المئة مليون نسمة، إضافة إلى مزايا وامكانيات أخرى كالموقع الجغرافي المتميز والموارد الطبيعية المتعددة التى تسمح بإقامة صناعات، مؤكدًا أن مصر تنفّذ برنامج لربط الموانئ والمناطق اللوجستية المختلفة وتعزيز تجارة الترانزيت لإحداث نقلة على مستوى التجارة والاستثمار بين الأسواق كافة.