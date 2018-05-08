طريقة عمل شاورما السيخ

أقرب طريق إلى قلب الرجل معدته، لهذا تعمل المرأة على اتقان فنون الطبخ للفوز بـ«قلب حبيبها»، ولمساعدتك في هذا الأمر، نقدم لك يوميًا قائمة بألذ وأشهى الأطباق، وطبق اليوم «شاورما السيخ ».

المقادير:

كيلو الا ربع صدور دجاج

2 كوب زبادي

2 ملعقة كبيرة عصير ليمون

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

ملعقة صغيرة بابريكا

½ ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

ملح وفلفل أسود

7 تتبيلات مختلفة للدجاج



طريقة التحضير

1-ضعي الزبادي وعصير الليمون والبقدونس والبابريكا والبهارات والملح والفلفل الأسود، وقلبي جيدًا.

2-سخني الفرن عند درجة حرارة 220 درجة مئوية.

3- ضيفي الدجاج وقلبي، واتركيه في الثلاجة لمدة ساعة.

4- قطعي بصلة كبيرة إلى نصفين، ثم ثبتي البصلة في قاع الصينية.

5-اغرسي عودًا خشبيًّا كبيرًا في البصلة، ثم اغرسي صدور الدجاج في العود الخشبي.

6-ثبتي النصف الآخر من البصلة في أعلى العود.

7-ضعي الصينية في الفرن لمدة 40 – 50 دقيقة، ثم قدميها وبالهنا والشفا.