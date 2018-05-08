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الثقافة
الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:10 م

إيمان بهي الدين: هناك 380 مصطلح خطأ يستخدمها الإعلام مع الأطفال

إيمان بهي الدين
إيمان بهي الدين
ايهاب مصطفى
dostor.org/2162213

قالت إيمان بهي الدين، مدير إدارة إعلام الطفولة بالمجلس العربي للطفولة والتنمية، إن هناك تراجع شديد في مكتسبات الأطفال، وهناك مخاطر من التعرض للإعلام كالجنس والإباحية وإهدار الوقت وغيره.

وأضافت بهي الدين، خلال ندوة إعلام الطفل.. واقعة وسبل النهوض به، التي استضافها الأعلى للثقافة، أن المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي مرّ بمجموعة من المراحل كقضايا حقوق الأطفال وهو تحليل على مدار شهر كامل واستطلاع لآراء الأطفال وأجري البحث في 6 دول منها مصر والنتيجة كانت مؤسفة واتضح أن هناك غياب لأجندة الأطفال وعدم وجود سياسة إعلامية، وتجاهل تواجد الطفل.

وأكدت أنه من خلال البحث توصّلنا إلى أن هناك انتهاك لحقوق الطفل العربي في كل الدول العربية وفي كل الوسائل الإعلامية والقوالب الفنية، ووجدنا أن هناك تعمّد لذلك في برامج «توك شو» مثلما يحدث في برامج تقود لتخفيض سن الأطفال من 18عامًا؛ لأن هذا الاعتراف بعدد سنوات الطفولة لم يحدث في مصر وإنّما قرار بمواثيق دولية، وتابعت: «الشارقة أعلنت أول منطقة صديقة للطفولة في العالم».

ونوهّت إلى أنهم بصدد إعداد دليل المصطلحات للإعلام بالنسبة للأطفال ورصدنا 380 مصطلح خطأ يستخدمهم الإعلاميين يوميًا منها: الطفل المجرم والتوربيني والداعشي، ونحن بصدد تطبيق هذا الدليل في أكثر من دولة عربية باختصار ما يحدث هو انتهاك بصورة عارمة للأطفال.

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