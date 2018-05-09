القاهرة : الأربعاء 09 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
03:32 ص

عاجل.. انهيار منزل من 3 طوابق وإصابة 5 أشخاص فى أسيوط (صور)
01:17 ص

«الحب مثل إدمان الكحول».. علامات تدل على علاقة مريضة
09:52 م

سوريا تدين انسحاب ترامب من اتفاق إيران النووي
08:09 م

«فوكس نيوز»: «بنس» أبلغ الكونجرس خروج أمريكا من الاتفاق النووي
07:18 م

وصول نائب الرئيس الأمريكي إلى الكونجرس للإبلاغ بإلغاء الاتفاق النووي
06:55 م

3 سيناريوهات لانسحاب أمريكا من الاتفاق النووي الإيراني
06:50 م

السلطات اليونانية تقبض على 14 شخصًا بتهمة تمويل الإرهاب
06:30 م

فرنسا تنفي إبلاغها بانسحاب ترامب من الاتفاق النووي
11:00 م

في تاريخه البرلماني.. لماذا لم يقدم خالد محيي الدين أي استجوابات؟
09:55 م

فيديو.. الباز لـ"المصريين": لا تلتفتوا لأي متنطع يدعو للمصالحة مع الإخوان
08:55 م

ترامب يهنئ بوتين بتنصيبه رئيسًا لروسيا: نأمل أن تتحسن العلاقات
06:21 م

«حليمة» ينتقم من طفل باغتصابه ثم قتله فى «مقابر المعصرة»
مصر
الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:43 ص

علاء الغمراوى: سنقضى على مرض روماتيزم القلب نهائيًا فى 2025

الدكتور علاء الغمراوى
الدكتور علاء الغمراوى
فاتن خديوى
dostor.org/2162210

قال الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية وضعت روماتيزم القلب ضمن أولوياتها، وستبدأ رسميًا فى تطبيقه كقرار تنفيذى فى 23 مايو الجارى، حيث ستولى اهتمام كبير ببرامج روماتيزم القلب على مستوى العالم، ومن ضمنها البرنامج المصرى لمكافحة روماتيزم القلب.

وأوضح فى تصريح لـ«الدستور» أن خطة وزارة الصحة للقضاء على روماتيزم القلب تنتهى فى 2025، فى حين أن خطة منظمة الصحة العالمية ستقضى على 25% فقط من المرض بدول العالم، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة فى مسح القرى والمدارس والمناطق العشوائية فى المحافظات، لاكتشاف الحالات المصابة وعلاجها بالمجان.

وتابع: لدينا 30 مركزا على مستوى الجمهورية مجهزين بأحدث أجهزة الموجات فوق صوتية للقلب، ويتم فحص الأمهات للعام الثالث على التوالى للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب فى الأشهر الأولى من الحمل، لافتًا إلى أنه يتم حصر جميع الحالات ومراجعتها من جانب لجنة من أساتذة القلب وصولًا للأعداد السليمة للحالات التى تم تشخيصها.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

وحدة أورام معهد الكبد: مصر من الدول الأعلى إصابة بسرطان الكبد

منذ 3 أيام

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 6 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ اسبوع

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ أقل من شهر

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ أقل من شهر

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

الآن

الريال الإيرانى يهوى بعد قرار ترامب

فيديوجراف.. «عودة حسين فهمي ورد إسرائيل» أبرز أخبار اليوم

أول تعليق من «الخارجية» على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني

السعودية تتعهد بتوفير نقص البترول بعد قرار ترامب

الأكثر قراءة

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

«الدستور» يكشف المبلغ الذي رفض الزمالك منحه لـ«جروس»

ألبومات الصور

آلهة ومحاربين وقساوسة في حفل «ميت جالا» بأمريكا (صور)

«العربي الأفريقي» يدشّن «سندة» للتمويل المتناهي الصغر (صور)

«الآثار» تعلن اكتشاف مقبرة كبير قادة جيش رمسيس الثاني (صور)

اجتماع لمتابعة استعدادات استقبال شهر رمضان بمطروح

نجم الساعة

الدستور في «مهرجان كان»: الأمن يحاصر السينما

ads
الأكثر قراءة

عاجل.. أحمد شوبير ينجو من حادث مرعب

"رامز تحت الصفر".. سبب انسحاب هانى رمزى من سباق رمضان

وزير البترول السابق: قرار «ترامب» يكبّد مصر 10 مليارات جنيه

«الدستور» يكشف المبلغ الذي رفض الزمالك منحه لـ«جروس»

كشكول

1469طالب طالبة يواصلون تأديتهم الامتحانات بهندسة سوهاج

جامعة سوهاج تحتفل بطلابها العباقرة

تكريم طلاب الصيدلة والهندسة بسوهاج لتميزهم في البحث العلمي

خبراء التربية بجامعة المنوفية يشاركون في ورشة عمل بمركز اليونسكو الإقليمي

رمضان والأمراض المزمنة في ندوة بطب المنوفية

الأمصار

نشرة الأخبار «الأمصار» المسائية

العلماء يكتشفون عقارا جديدا للتخلص من إدمان الكحول

الزمالك وسموحة في نهائي كأس مصر

حدث في مثل هذا اليوم

حركة فتح: عدم تنفيذ قرارعباس بشأن رواتب موظفي غزة يعتبر انقلابا

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

«إدمان العشق».. دراسة تكشف سيطرة الرومانسية وتنصح: «الحرية فى حب الذات»

بالفيديو.. الحمم البركانية تلتهم الأخضر واليابس في هاواي

أطعمة عليك تجنبها.. إذا شعرت بمزاج سيء

ads
ولاد الكار

سالي عاطف: انتظروا إشراقة «الصّباح».. الإعلام أصبح مرتعًا لكل مَن «هب ودب».. ومعارضة النظام ليست غايتنا (حوار)

الصحة

دبي تحظر تصوير المرضى أثناء العمليات الجراحية

الدستور على فيسبوك