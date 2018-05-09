علاء الغمراوى: سنقضى على مرض روماتيزم القلب نهائيًا فى 2025

قال الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب بوزارة الصحة، إن منظمة الصحة العالمية وضعت روماتيزم القلب ضمن أولوياتها، وستبدأ رسميًا فى تطبيقه كقرار تنفيذى فى 23 مايو الجارى، حيث ستولى اهتمام كبير ببرامج روماتيزم القلب على مستوى العالم، ومن ضمنها البرنامج المصرى لمكافحة روماتيزم القلب.



وأوضح فى تصريح لـ«الدستور» أن خطة وزارة الصحة للقضاء على روماتيزم القلب تنتهى فى 2025، فى حين أن خطة منظمة الصحة العالمية ستقضى على 25% فقط من المرض بدول العالم، لافتًا إلى أن الوزارة مستمرة فى مسح القرى والمدارس والمناطق العشوائية فى المحافظات، لاكتشاف الحالات المصابة وعلاجها بالمجان.



وتابع: لدينا 30 مركزا على مستوى الجمهورية مجهزين بأحدث أجهزة الموجات فوق صوتية للقلب، ويتم فحص الأمهات للعام الثالث على التوالى للاكتشاف المبكر لروماتيزم القلب فى الأشهر الأولى من الحمل، لافتًا إلى أنه يتم حصر جميع الحالات ومراجعتها من جانب لجنة من أساتذة القلب وصولًا للأعداد السليمة للحالات التى تم تشخيصها.