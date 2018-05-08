«ميدفيديف» رئيسًا لوزراء روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مرسوما بتعيين دميتري ميدفيديف رئيسا للوزراء.



وقال المكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين"، في بيان أورته وكالة أنباء "تاس" الروسية، إن توقيع المرسوم يأتي بعد أقل من ساعة من موافقة مجلس الدوما (المجلس الأدنى للبرلمان) على تعيين ميدفيديف رئيسا للحكومة، ليبقى في منصبه الذي يشغله منذ عام 2012.



وكان مجلس الدوما الروسي، وافق خلال اجتماع عُقد اليوم على تعيين دميتري مدفيديف رئيسا للوزراء، حيث صوت لصالح مدفيديف 374 نائبا (1ر84%)، مع العلم أن الحد الأدنى للأصوات اللازمة كان 226 صوتا، فيما عارض ذلك 56 نائبا، وبلغ إجمالي عدد المصوتين 430 شخصا.



يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كان قد تقدم باقتراح لمجلس الدوما لترشيح ميدفيديف لتولي منصب رئاسة الوزراء مجددا.



وكان مدفيديف، ألقى كلمة أمام مجلس الدوما الروسي، في وقت سابق اليوم، قال فيها: "إنه جاهز للقيام بكل ما في وسعي من أجل تطوير بلدنا روسيا، وقد وضعنا خطة كبيرة للتطوير ومعالجة كافة الأزمات التي واجهناها من قبل، ومن المهم أن نحقق نقلة نوعية للاقتصاد الوطني، ومجالات الحياة الأخرى".