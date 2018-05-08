وزيرة المرأة ببوركينا فاسو تزور مصنعًا للملابس الجاهزة بالقاهرة

زارت هيلين ماري لورنس، وزيرة المرأة والتضامن الوطني والأسرة ببوركينا فاسو، بدعوة من المجلس القومي للمرأة، أحد مصانع الملابس الجاهزة بالقاهرة؛ لعرض تجربة نسائية رائدة في تصميم وصناعة الملابس الذي يعمل به أكثر من 80 % من القوى الرئيسية "سيدات".



أعربت الوزيرة، خلال الزيارة، عن سعادتها بوجودها في مصر وزيارتها إلى مشروع صناعي كبير يقوم على تكنولوجيا عالمية، معلقة على المنتجات بأنها رائعة وذات جودة عالية.



من جانبها، أعربت مايا مرسي رئيسة المجلس، عن سعادتها بهذا الصرح الصناعي داخل مصر الذي يستطيع منافسة المنتجات العالمية مشيدة بالنظام المتبع داخل المصنع ووجود تكنولوجيا حديثة تخدم الصناعة المصرية.



وبدورها، أشادت ماري لويس بشارة عضوة المجلس، بالجهود التي يبذلها المجلس القومي للمرأة في الارتقاء بالمرأة المصرية، موضحة أن المصنع يعد أيدى عاملة مدربة على ممارسة المهنة لتنافس المنتجات العالمية.



وأوضحت أن المصنع يخرج منتجات عصرية ذات لمسة حضارية مصرية مستوحاة من التراث المصري، لافتا إلى أن المصنع يعمل على تواجد المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مشيرة إلى أنه يتم تصدير 80% من إجمالي إنتاج المصنع إلى الأسواق العالمية.



وأشارت ماري لويس إلى أن المصنع يدعم السيدات العاملات من خلال توفير حضانة لرعاية أطفالهن خلال فترة عملهن، بالإضافة إلى توفير مدرسة للتعليم الفني بإجمالي 300 طالب من أسرة العاملين وأبناء محافظة الشرقية.



واستعرضت ماري لويس، خلال الزيارة، كيفية عمل مصنع الملابس ومراحل تصنيع بعض المنتجات ودخول التكنولوجيا مجال الصناعة المصرية، بالإضافة إلى استعراض تاريخ إنشاء المصنع ومراحل تطوره، وشرحت عدة موديلات مأخوذ من التراث المصري، والتي قامت بعرضها في معارض الأزياء العالمية.



يشار إلى أن المجلس القومي للمرأة قد وقع بروتوكول تعاون مع وزارة المرأة والتضامن الوطني والأسرة ببوركينا فاسو، بهدف التعاون بين الجانبين بشأن النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي لها، والتعاون في تنظيم المؤتمر الوزاري السابع المعني بدور المرأة في التنمية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي.