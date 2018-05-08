القاهرة : الثلاثاء 08 مايو 2018
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الثلاثاء 08/مايو/2018 - 06:05 م

مستوى قياسي في عدد فرص العمل بأمريكا

مستوى قياسي في عدد
الدستور
dostor.org/2162205

كشف مكتب إحصاءات العمل الأمريكي عن ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لمستوى قياسي خلال مارس الماضي بعكس توقعات المحللين، وزادت فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال مارس الماضي إلى 6.55 مليون فرصة عمل، مسجلًا أعلى مستوى على الإطلاق، مقابل 6.08 خلال فبراير السابق له.

وكانت توقعات المحللين تُشير إلى تراجع فرص العمل المتاحة إلى 6.02 مليون خلال نفس الفترة.

وأضافت البيانات: أن عدد عمليات التعيين بلغ 5.4 مليون فرصة في مارس الماضي، مقابل 5.5 مليون في فبراير السابق له، في حين ارتفع عدد المغادرين للعمل في الولايات المتحدة خلال مارس إلى 5.3 مليون، مقارنة مع 5.2 مليون في الشهر السابق له.

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