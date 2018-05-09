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الأربعاء 09/مايو/2018 - 04:42 ص

«الغمراوى»: وزير الصحة يُشكل لجنة قومية لمكافحة روماتيزم القلب

الدكتور علاء الغمراوى
الدكتور علاء الغمراوى
فاتن خديوى - سارة سعودى
dostor.org/2162204

قال الدكتور علاء الغمراوى مدير البرنامج القومى لروماتيزم القلب بوزارة الصحة، إن وزير الصحة أصدر منذ أيام قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة قومية لروماتيزم القلب على غرار اللجنة القومية للفيروسات الكبدية، تضم أساتذة القلب بالجامعات المصرية وقيادات وزارة الصحة.

وأوضح الغمراوى فى تصريح لـ«الدستور» أن اللجنة يترأسها الدكتور علاء قطب، والدكتور علاء الغمراوى أمين اللجنة، وعضوية فتحى مقلدى أستاذ القلب بقناة السويس، والدكتور صلاح زاهر أستاذ طب الأطفال بكلية طب إسكندرية، والدكتور مجدى أبو الخير، والدكتورة مها فرغلى، ومن وزارة الصحة كلِّ من الدكتور محمد شوقى ْمساعد وزير الصحة للتنمية البشرية، والدكتورة منى حافظ الناقة رئيس قطاع الرعاية الأولية، الدكتورة ماجدة طنطاوى رئيس قطاع الطب العلاجى، والدكتورة علا خير الله رئيس وحدة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة.

وأكد مدير برنامج روماتيزم القلب، أن أول اجتماع للجنة سيكون، الأحد المقبل، بديوان وزارة الصحة، مشيرا إلى أن اللجنة ستختص بمتابعة تنفيذ البرنامج القومى لروماتيزم القلب، وتحديث الدليل الارشادى لروماتيزم القلب، وتدريب الأطباء على التشخيص السليم لروماتيزم القلب، ومتابعة الأبحاث على روماتيزم القلب على مستوى مصر والتعاون مع المنظمات الدولية على مستوى العالم.

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