«طالبان» تسيطر على «تالا وا بارفاك»

سقطت مقاطعة "تالا وا بارفاك"، التابعة لولاية "بغلان" شمال أفغانستان، في يد عناصر حركة "طالبان" الإرهابية.



وقال مسئولون محليون، لقناة "طلوع" الأفغانية، اليوم الثلاثاء، إن مسلحي طالبان هاجموا المقاطعة وقطعوا الطرق الرئيسية المؤدية إليها منذ صباح اليوم.



وأضاف إسماعيل بارفاك حاكم المقاطعة، إن 3 ضباط شرطة أصيبوا خلال اشتباكات مع عناصر "طالبان"، لافتًا إلى أن الطرق مغلقة أمام قوات التعزيز للوصول إلى وسط المقاطعة.



وأوضح عضو في المجلس الإقليمي للولاية، رفض الكشف عن هويته، أن المقاطعة سقطت في يد عناصر "طالبان" بعد اشتباكات عنيفة مع القوات الحكومية.

ومن جانبها، أعلنت حركة "طالبان" سيطرتها على مقاطعة "تالا وا بارفاك".