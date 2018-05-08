أول رد من إيران على أنباء إلغاء «ترامب» الاتفاق النووي

قال نائب وزير الخارجية الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن بلاده سترد على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاتفاق النووي بما يتفق مع مصالحها الوطنية قبيل بيان لترامب يعلن فيه موقفه من الاتفاق الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015.



ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن عباس عراقجي، قوله عقب اجتماع مع مبعوثين من فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي في بروكسل: "إيران تراقب موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قرب وسوف ترد على القرار الأمريكي وفقا لمصالحها الوطنية".

