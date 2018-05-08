جامعة القاهرة ترشّح عمرو عدلي لنيل جائزة الكويت للتقدم العلمي

وافق مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على ترشيح الدكتور عمرو عدلي، نائب رئيس جامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ بقسم القوى الكهربية بكلية الهندسة بالجامعة، لنيل جائزة مؤسسة الكويت للتقدم العلمى للعلوم التطبيقية فى مجال الطاقة المستدامة لعام 2018، بناءً على مذكرة كلية الهندسة بالجامعة بترشيحه لنيل للجائزة.



يشار إلى أن الدكتورعمروعدلى له العديد من الإسهامات الصناعية والبحوث الدولية في مجال الطاقة المستدامة وحصد على عدد من الجوائز الدولية والإقليمية، كان آخرها جائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية، ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى.