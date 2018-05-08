وزير خارجية إيران يحذر واشنطن من الانسحاب من الاتفاق النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة سترتكب خطأ إذا انسحبت من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع القوى العالمية في عام 2015، قبيل بيان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم يعلن فيه قراره النهائي بشأن الاتفاق.



ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن ظريف قوله: "إذا ارتكب ترامب هذا الخطأ وألغى الاتفاق.. فسوف يتعين عليه لاحقا قبول حقوق الإيرانيين في ظل وضع أسوأ".



ولم يقدم الوزير تفاصيل ولم يوضح الحقوق التي يقصدها.

