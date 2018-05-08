اعتقال إرهابي وضبط 86 عبوة ناسفة في نينوي

أعلن مركز الإعلام الأمني العراقي، اليوم الثلاثاء، اعتقال إرهابي والعثور على 86 عبوة ناسفة في محافظة نينوى.



وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن القوات الأمنية في قيادة عمليات نينوى ألقت القبض على متهم مطلوب بقضايا إرهابية في قرية البو سيف، مشيرًا إلى أنها عثرت على مخزن يحتوي على 20 عبوة ناسفة ومقذوفات حربية خلال تفتيش وتطهير القرى الشمالية المحيطة بقضاء تلعفر وناحية العياضية، حيث جرى معالجتها ميدانيًا.



وأضاف أن القوات الأمنية عثرت أيضًا على 53 عبوة ناسفة محلية الصنع تعمل بالضغط خلال تفتيش قرية المزرعة التابعة لقضاء تلعفر، متابعًا أن قوات القيادة ذاتها عثرت كذلك على 13 عبوة ناسفة محلية الصنع من مخلفات تنظيم داعش في مشروع الماء ضمن قرية الابزخ، وتمت معالجتها.