جوستاف فلوبير.. صاحب أول رواية واقعية في العالم

ليس من اليسير أبدًا تفهّم حياة العباقرة وتفاصيلها الغريبة ومعاناتهم المستمرة وما يتلاحق على رؤوسهم من المِحن والملمَّات، وهم فيما يبدو للناس أشباه مجانين أو مجانين بالكامل، حيث يتصرفون عادة بمنتهى الغرابة وتستولي على حياتهم مجموعة من النوادر التي تدعو إلى التساؤل حول معناها والجدوى منها.



غالبًا ما يعيش العباقرة غرباء في أوطانهم ولا يستطيعون التأقلم مع دنيا الناس فتراهم يؤثرون العزلة مع سبق الإصرار والترصد ويعزفون عن الزواج بقناعة كاملة، ثم ينخرطون في أعمالهم ويكرّسون لها كل الأوقات فتخرج غاية في التميز والإبداع وهم لا يعيشون إلاّ لإبداعهم ويرونه رأس مالهم الحقيقي والغاية من وجودهم على ظهر الأرض.



من هؤلاء العباقرة أول روائي واقعي على مستوى العالم جوستاف فلوبير الذي تنطبق عليه بمنتهى الدقة كل المواصفات التي ذكرناها آنفًا وحتى تتجلى حقيقة ما قلناه نذكر لكم بشئ من الاختصار قصة حياة جوستاف فلوبير الذي مات في مثل هذا اليوم الثامن من مايو 1880.



ولد جوستاف فلوبير بمدينة روان الفرنسية في الثاني عشر من ديسمبر 1821، وكان والده يعمل طبيبًا، وشاء القدر أن يدخل المدرسة حين كان عمره 10 سنوات، ويبدو أن هذا التأخر كان سببًا في نزعة الخجل التي لازمته وهنا تبدو لنا أول ملامح التفرد في طيات شخصية استثنائية صاغها ألمٌ عظيم، فأبدعت أدبًا عظيما، ولأن كل ابن آدم ميسر لما خُلِقَ له، فقد حدد القدر مسار جوستاف والطريق الذي سيمشيه على مدار سنِيِّ عمره الذي لم يتجاوز الثامنة والخمسين أولًا عن آخر، وكانت البداية مع رائد الواقعية عندما كانت خادمة أسرته تعمل على إشباع خياله بالقصص والحكايات فلما دخل المدرسة بدا ميله واضحًا إلى التاريخ وأصابته نداهة الأدب فجذبه مغناطيس العشق إلى عالم الحواديت.



ولم يهدأ فلوبير، فبدأ يؤلف المسرحيات ثم يمنح لنفسه فيها دور البطولة ويقوم بتمثيلها مع أخته في المنزل! على أن هذه المسرحيات لم تعجبه بالطبع وكان هذا تلقائيًا ومتوقعًا فالبدايات غالبًا لا تعجب العباقرة ولا تجعلهم في حالة الرضا عن الذات ولأن لديه روح العزيمة والإصرار والطموح المشتعل فقد آثر أن يجرب حظه في كتابة القصص فألف رقصة الموت والشهوة والفضيلة و"مذكرات مجنون" وتجلت موهبته كذلك في عالم البحث والكتابة العلمية فكتب "روما والقياصرة" و"أدب رابيليه" و"أدب الشاعر كورني".



وما يثير القارئ أنه كان يكتب دون علم أبيه الذي استولت عليه أمنية أن يصبح ولده جراحًا بارعًا فيكمل مسيرته ويرثه في مهنته وهي رغبة كل أب بحكم الطبيعة البشرية ولا غرابة في هذا، على أن فلوبير ألزم نفسه بالصراحة مع والده وشجع نفسه وقال بوضوح أنه لا يرغب في دراسة الطب فاقترح الأب على الفور أن يدرس القانون وقرر أن يرسله إلى باريس إذ لا أقل من يدرس الحقوق، والمهم أن يصبح شيئًا ما، لا أن يعيش نكرةً بين الناس.



لكن فلوبير المشاغب لم يلبث أن ضاق ذرعًا بالحقوق وبالجامعة بل إنه ملَّ باريس نفسها! وصمم على احتراف الأدب بعد مواجهة مع الذات واعتراف بأن الأدب هو مكانه الحقيقي والمجال الوحيد الملائم لإشباع روحه وتحقيق ذاته، وانكب على قراءة دون كي شوت لسرفانتس، هذا العمل الذي ألهمه وأثر فيه وصار المنبع الأول لفلسفته وتحت تأثيره كتب عدة مسرحيات وأعمالًا روائية تدور حول الشق الأسود من الحياة!! ويبدو أن الحزن حل فيه وتوحد معه وصار يكتب نفسه من خلاله ويجعل قلمه صوتًا له ونافذة يبدو من خلالها.



في 1845 ظهرت أولى المحن في حياة فلوبير حيث مات والده وأخته كارولين التي كان يحبها بشدة فقرر جوستاف أن ينتقل تحت وطأة الحزن إلى الضيعة التي اشتراها والده على ضفاف نهر السين وتدعى "كرواسيه" وظل فيها حتى وفاته.



وقد ألزم فلوبير نفسه بنظام حياة يتسم بالرتابة الشديدة ومع ذلك ظل يطبقه يوميًا بصرامة بالغة فلم يعرف التغيير ولم يرغب فيه فكان يستيقظ يوميًا في العاشرة صباحًا ويقوم بقراءة الصحف وما ورد إليه من رسائل ثم يأخذ إفطارًا خفيفًا في تمام الحادية عشرة ويقضي بعدها ساعتين في جناحه الخاص وهو يقرأ وربما أصابه نوع من الكسل فقضي الساعتين في اللا شئ! وحين تصل الساعة إلى الواحدة بعد الظهر يدخل إلى مكتبه وينهمك في الكتابة وتظهر عليه علامات الفناء الإبداعي فلا يخرج من عالم شخوصه ورواياته إلاّ السّاعة السابعة مساءً، ثم يتنزه قليلًا في حديقة بيته بعد أن يتناول العشاء ويعود بعد ذلك إلى الكتابة حتى ساعة متأخرة من الليل.



وينتمي فلوبير إلى المدرسة الواقعية وينظر النقاد إلى روايته "مدام بوفاري" بوصفها أول رواية واقعية على الإطلاق لكنه رغم واقعيته لم بتخلَّ عن ميله الرومانتيكي وظهر ذلك جليًا في رواياتيه غواية القديس أنطونيوس و"التربية العاطفية"، وعلى خلاف أصحاب النزعة الرومانسية الذين اتسموا بالخيال والعواطف المتقدة تميز فلوبير بقدرته على الرؤية الموضوعية والاستناد إلى العقل والملاحظة الدقيقة ولم ينفر أبدًا من الواقع وعمل على الفصل بين ذاته كفنان وما يكتب فيه من المواضيع وكان قادرًا على رصد الطبائع البشرية ومعرفتها بعمق.



وفي 1872 رحلت والدة فلوبير فغادر ضيعته إلى باريس وعاش فيها بعض الوقت معتزلًا للناس كعادته وبدأ يفرط في الطعام والشراب والتدخين وتضاءلت مواده المالية ثم عاد إلى ضيعته، وفي صباح يوم الثامن مايو لعام 1880 دخلت عليه خادمته لتقدم له الطعام فوجدته ملقى على الأريكة يتمتم بكلمات متقطعة وغير مفهومة بالمرة، فسارعت إلى إحضار الطبيب الذي لم يستطع فعل أي شئ ولفظ فلوبير أنفاسه الأخيرة وانطوت صفحة من كتاب العباقرة.