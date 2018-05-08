العراق يؤكد أهمية تشجيع شركات سويسرا ورومانيا وصربيا في الإعمار

أكد رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، اليوم الثلاثاء، أهمية تشجيع الشركات الكبرى في سويسرا ورومانيا وصربيا للمساهمة في خطط إعمار العراق.



وقالت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، "نينا"، نقلا عن بيان صادر من الرئاسة العراقية، إن معصوم التقى مع سفراء العراق الجدد لدى سويسرا، (علاء الحيدري)، ورومانيا، (محمد حكيم الربيعي) وصربيا (فخري ال عيسى) بمناسبة قرب مغادرتهم العاصمة العراقية بغداد لتسلم مهامهم الدبلوماسية الجديدة بهذه العواصم الأوروبية.