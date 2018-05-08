رغم ضعف نتيجته.. الحريري يدعو أنصاره للاحتفال بالفوز

وجه سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني وقائد تيار المستقبل، التحية للشعب اللبناني في كل ربوع البلاد داعيًا إياهم للاحتفال بنتائج الانتخابات البرلمانية، الجمعة القادمة.



وقال تيار المستقبل، في بيان له، اليوم الثلاثاء، "يدعو الرئيس سعد الحريري جمهور تيار المستقبل في كل لبنان، إلى احتفال النصر، في بيت الوسط في بيروت، فى الـ6 مساء يوم الجمعة".



ووفقًا للنتائج المبدئية للانتخابات النيابية التي جرت، الأحد الماضي، حقق حزب الله وحلفائه تقدمًا كبيرًا، بخلاف تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري.



وكان حزب الله وحركة أمل احتفلا، أمس الاثنين، في بيروت بفوزهما الكبير الذي أسفر عن اشتباكات عنيفة مع أنصار تيار المستقبل، انتشر على إثرها الجيش اللبناني في العاصمة وحظر سير الدراجات النارية، لمدة ثلاثة أيام.

