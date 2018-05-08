براءة شيرين في قضية «بلهارسيا النيل»

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، اليوم، بقبول استئناف المطربة شيرين عبدالوهاب على الحكم بحبسها 6 أشهر والكفالة 5 آلاف جنيه، بسبب تصريحاتها الساخرة من النيل، وإذاعة أخبار كاذبة، وبراءتها ورفض الدعوى لرفعها دون صفة، وألزمت المدعي بالحق المدني بمصاريف الدعوى و٧٥ جنيها أتعاب محاماة.



كانت محكمة جنح المقطم قضت بحبس شيرين عبدالوهاب 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم وإلزامها بسداد 10 آلاف جنيه كتعويض مدني و50 جنيهًا كأتعاب للمحاماة.