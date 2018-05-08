السودان وليسوتو يوقعان اتفاقيتين للتشاور السياسي والتنمية الاجتماعية

وقع السودان ومملكة ليسوتو، اليوم الثلاثاء، اتفاقيتين للتشاور السياسي والتنمية الاجتماعية، بحضور رئيسي وزراء البلدين، الفريق أول ركن بكري حسن صالح، والدكتور متسواهاي توماس تابان.



وأكد الجانبان، في بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء ليسوتو للسودان والتي استغرقت 3 أيام، استعدادهما للعمل معا لتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والشئون القنصلية.



واستعرض الجانبان إمكانية التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والتعدين والري والأمومة والطفولة وغيرها، بما يعود بالنفع علي شعبي البلدين.



وشدد الجانبان على أهمية التعاون وتنسيق المواقف في كافة المحافل الإقليمية والدولية، وأهمية تحقيق الاستقرار والأمن والسلم والتنمية المستدامة في قارة أفريقيا.