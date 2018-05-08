اصطدام جرار بـ«توك توك» على خط «مرسى مطروح - القباري»

أعلنت هيئة السكة الحديد، مساء اليوم الثلاثاء، اصطدام جرار بتوك توك اقتحم مزلقان البحرية وهو مغلق بالشادوف لمرور القطارات بين محطة عبد القادر والعامرية على خط القباري مرسى مطروح.



وأكدت الهيئة، في بيان، أن عدم التزام سائق التوك توك بتعليمات المرور أثناء عبور مزلقانات السكة الحديد أدى إلى اصطدام جرار به، ما تسبب في حدوث تلفيات بالجرار ووفاة اثنين وإصابة آخر.



وناشدت الهيئة سائقي المركبات الالتزام بتعليمات المرور وإجراءات السلامة أثناء عبور السكة الحديد؛ حفاظًا على أرواحهم وأمن وسلامة مسير القطارات.