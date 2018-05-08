واشنطن تهنئ لبنان بالانتخابات البرلمانية
هنأت السفارة الأمريكية في بيروت، اليوم، لبنان بالانتخابات البرلمانية، مطالبة القوى السياسية اللبنانية الالتزام بسياسة النأي بالنفس وعدم الانخراط في أزمات الإقليم.
وقالت السفارة في بيان لها اليوم: «تهنئ السفارة الأمريكية في بيروت الشعب اللبناني على إجراء انتخابات 6 مايو النيابية، وهي الانتخابات الأولى من نوعها التي تجري منذ تسع سنوات».
وأضاف البيان: «كما نقدّر أيضًا جهود الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، التي وفرت للشعب اللبناني التدابير الأمنية الضرورية لممارسة حقوقه في التصويت بأمان».